من مختلف الجنسيات.. الكشافة يرشدون 72345 حاجًا تائهًا خلال يوم العيد

وأضاف: أطلقت المعسكرات هذا العام لمبادرة "أُساعدك عن بُعد" التي خُصصت لإرشاد الحجاج التائهين الذين فقدوا كافة معلوماتهم وبيناتهم الشخصية، فضلاً عن عدم القدرة على التواصل إلا بلغة بلدانهم، وتتضمن الإرشاد باللغات الإنجليزية، والصينية، والفارسية، والتركية، والأوردو، والفرنسية، والهوسا، إلى جانب لغة الإشارة، وتعتمد على تطبيق الـ Zoom حيث يتم فتح القناة للحاج التائه فاقد المعلومات عبر باركود مخصص للمبادرة، ومن ثم يتم الربط مباشرة بالقاعة الإلكترونية في المركز الرئيس للمعسكرات في العزيزية بمكة المكرمة، الذي يربطه مباشرة بالمترجمين من أفراد الكشافة من الجنسين الذين تم تعيينهم لهذه الخدمة.