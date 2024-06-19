ضابط في القوات المسلحة البريطانية يحكي قصة وجود العَلَم السعودي بمكتبه

من ناحيتها، قالت الزوجة: اعتنقت الإسلام عندما كنت 19 عامًا، وكنت في المدرسة وهو كان يعلم عن الإسلام، وقال أمورًا، واقتنعت بكلامه، ودخلت في الإسلام.