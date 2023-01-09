إتاحة تجديد الجواز السعودي الإلكتروني للتابعين "أقل من 21 عامًا" عبر "أبشر"

وأكدت أن تسلّم الجواز سيكون فقط عبر وسائل الشحن المتاحة (الناقل البريدي) للعنوان المسجّل في المنصة، مع أهمية المحافظة على وثائق السفر داخل وخارج المملكة، وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة.