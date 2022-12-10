المخابرات البريطانية: إيران أصبحت من أكبر الداعمين العسكريين لروسيا

أفادت المخابرات البريطانية، اليوم (السبت)، بأن إيران أصبحت واحدة من أكبر الداعمين العسكريين لروسيا، منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) الماضي.
وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية، نقلاً عن تقرير للمخابرات، أن روسيا تحاول الحصول على مزيد من الأسلحة، بما في ذلك مئات من الصواريخ الباليستية من إيران، بينما ستقدم موسكو على الأرجح لإيران مستوى غير مسبوق من الدعم العسكري والتقني، وفقاً لـ"بلومبرج".
ورجحت الوزارة أن تكون روسيا قد استهلكت نسبة كبيرة من مخزونها من صواريخ "إس إس26 – إسكندر" قصيرة المدى الباليستية.