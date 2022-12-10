المخابرات البريطانية: إيران أصبحت من أكبر الداعمين العسكريين لروسيا

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية، نقلاً عن تقرير للمخابرات، أن روسيا تحاول الحصول على مزيد من الأسلحة، بما في ذلك مئات من الصواريخ الباليستية من إيران، بينما ستقدم موسكو على الأرجح لإيران مستوى غير مسبوق من الدعم العسكري والتقني، وفقاً لـ"بلومبرج".