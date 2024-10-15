"أمانة جدة": قرار إزالة التعديات ليس بهدف استعادة الأرض فحسب

وأضافت: جاء هذا القرار، بعد استكمال لجنة المستودعات في أمانة جدة، للدراسات الفنية المتعلقة بأعمال تطوير وتنظيم منطقة المستودعات، إذ أظهرت نتائجها وجود تعديات ومخالفات عدة بمواقع الخردة "السكراب"، ليبدأ التنسيق الفوري بين وكالة البلديات الفرعية وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، وإكمال التجهيزات وتوريد المعدات، ومن ثم الشروع في أعمال الإزالة، حيث وضعها مخالفون خلف أسوار ليحيطوا بها مساحات شاسعة بغير وجه حق، تتزاحم المخاوف من كوارث وحرائق بعضها كان محتمل الحدوث، وأخرى حدثت بالفعل، وذلك في منطقة المستودعات الواقعة بجنوب جدة.