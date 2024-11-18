نيابةً عن ولي العهد.. وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في الجلسة الأولى لقمة مجموعة الـ20

وأكد وزير الخارجية موقف المملكة الثابت حيال "الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وإطلاق سراح الرهائن، والالتزام الجاد بالسلام الدائم على أساس حل الدولتين وفق حدود عام 1967م". كما تطرق سمو الوزير في كلمته إلى الأوضاع في السودان، قائلاً إن الصراع فيها يتسبب بمعاناة إنسانية كبيرة، خصوصًا في ظل العوائق التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها.