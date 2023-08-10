جامعة طيبة: بدء القبول في ٢٧ برنامجاً للدراسات العليا بمختلف التخصصات لدرجتي الماجستير والدبلوم العالي
أعلنت جامعة طيبة اليوم الخميس، عن بدء القبول في ٢٧ برنامجاً للدراسات العليا في مختلف التخصصات لدرجتي الماجستير والدبلوم العالي، والتي ستقدم حضورياً وبدون رسوم دراسية من خلال كلية العلوم وكلية التربية وكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي.
وقال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور حمدي بن حميد المرامحي: التقديم على البرامج المعلن عنها للدارسات العليا سيبدأ من اليوم 23 محرم وحتى الأول من شهر صفر القادم عبر منصة التقديم على موقع الجامعة الإلكتروني ويتم من خلالها تقديم المستندات والوثائق المطلوبة، وتشمل صورة وثيقة التخرج من جامعة سعودية أو أي جامعة معترف بها، صورة السجل الأكاديمي، صورة من الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للسعوديين، نتيجة اختبار القدرات العامة، واختبار كفايات اللغة الإنجليزية.
وأضاف: الترشيح للقبول متاح فقط للمتخرجين الذين حصلوا على وثيقة التخرج، ويجب أن يكون المرشح سعودي الجنسية، أو من أم سعودية أو المرشحة أم لابن سعودي وبالنسبة لغير السعوديين يجب الالتزام بضوابط المنح الدراسية.
وأكد "المرامحي" أن قبول طلبات الترشيح يتم من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة للقبول خلال المدة الزمنية المحددة.
وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع من خلالها على التخصصات المتاحة وشروط القبول التفصيلية لكل تخصص عبر منصة التقديم على الرابط : https://taibahu.edu.sa