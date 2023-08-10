جامعة طيبة: بدء القبول في ٢٧ برنامجاً للدراسات العليا بمختلف التخصصات لدرجتي الماجستير والدبلوم العالي

وقال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور حمدي بن حميد المرامحي: التقديم على البرامج المعلن عنها للدارسات العليا سيبدأ من اليوم 23 محرم وحتى الأول من شهر صفر القادم عبر منصة التقديم على موقع الجامعة الإلكتروني ويتم من خلالها تقديم المستندات والوثائق المطلوبة، وتشمل صورة وثيقة التخرج من جامعة سعودية أو أي جامعة معترف بها، صورة السجل الأكاديمي، صورة من الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للسعوديين، نتيجة اختبار القدرات العامة، واختبار كفايات اللغة الإنجليزية.