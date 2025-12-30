"أدير العقارية" تختتم عامًا استثنائيًا بقيمة إجمالية قاربت المليار ريال في مزاد "شرفة الحرم"

وشهد المزاد حضورًا واسعًا من المهتمين بالفرصة العقارية النوعية المطروحة للبيع، لا سيما أنها تتلألأ في المنطقة المركزية بمكة المكرمة، التي تتمتع بطلب متزايد على الأصول ذات المواقع الاستراتيجية المرتبطة بالقطاعين الفندقي والتجاري، وما تحمله من آفاق استثمارية واعدة.

وتم خلال المزاد بيع أرض تجارية سكنية تقع في حي أجياد، بمساحة 6,985.88 مترًا مربعًا، وتتميّز بواجهة مباشرة على شارع أجياد العام، وبقربها المباشر من الحرم المكي الشريف، إضافة إلى إحاطتها بعدد من أبرز المعالم والمشروعات الكبرى، من بينها برج الساعة، مشروع جبل عمر، ومشروع مسار، ما يمنحها قيمة استثمارية عالية ضمن النطاق المركزي.