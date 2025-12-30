"أدير العقارية" تختتم عامًا استثنائيًا بقيمة إجمالية قاربت المليار ريال في مزاد "شرفة الحرم"

حققت "أدير العقارية" نجاحًا نوعيًا في مزاد «شرفة الحرم»، الذي أُقيم يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025م عند الساعة 04:30 مساءً، حضوريًا في قاعة مكة الكبرى بحي النسيم في مكة المكرمة تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ، وأسفر عن بيع العقار بقيمة إجمالية بلغت 979,682,346.5 ريال (شاملة قيمة التصرفات العقارية والسعي)، حيث بلغ سعر المتر الواحد للأرض نحو 130 ألف ريال.
وشهد المزاد حضورًا واسعًا من المهتمين بالفرصة العقارية النوعية المطروحة للبيع، لا سيما أنها تتلألأ في المنطقة المركزية بمكة المكرمة، التي تتمتع بطلب متزايد على الأصول ذات المواقع الاستراتيجية المرتبطة بالقطاعين الفندقي والتجاري، وما تحمله من آفاق استثمارية واعدة.
وتم خلال المزاد بيع أرض تجارية سكنية تقع في حي أجياد، بمساحة 6,985.88 مترًا مربعًا، وتتميّز بواجهة مباشرة على شارع أجياد العام، وبقربها المباشر من الحرم المكي الشريف، إضافة إلى إحاطتها بعدد من أبرز المعالم والمشروعات الكبرى، من بينها برج الساعة، مشروع جبل عمر، ومشروع مسار، ما يمنحها قيمة استثمارية عالية ضمن النطاق المركزي.
وبهذه المناسبة، أوضح سليمان الحربي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أدير العقارية"، أن النجاح الذي حققه مزاد "شرفة الحرم" يعكس الثقة المتنامية في قدرة الشركة على إدارة وتسويق الأصول العقارية ذات الخصوصية العالية، مؤكدًا أن المزاد جسّد كفاءة التنظيم ودقة استهداف المستثمرين.
وأضاف أن "أدير العقارية" تعتمد في إدارة المزادات على منهجية متكاملة تبدأ باختيار الأصول ذات القيمة الحقيقية، مرورًا ببناء الطلب الاستثماري عليها، وصولًا إلى إدارة المزاد بما يحقق أعلى قيمة ممكنة، وهو ما تجلّى بوضوح في نتائج مزاد "شرفة الحرم".
كما يسهم مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" في تسريع استيفاء الحقوق وتسهيل عملية تصفية الأصول، مما يعزز من كفاءة وعدالة السوق العقاري من خلال آليات شفافة وموثوقة.
ويأتي نجاح المزاد امتدادًا لسلسلة النجاحات التي حققتها "أدير العقارية" في تنظيم المزادات العقارية الكبرى، وترسيخ حضورها كشركة رائدة في إدارة وتسويق الفرص العقارية النوعية، بما يدعم حركة الاستثمار ويعزز كفاءة السوق العقاري في المملكة.