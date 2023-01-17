"رونالدو" يرفع تذاكر مباراة النصر والاتفاق 500%.. وقانونيّ: هذه عقوبة السماسرة

‏وأكد أنهم يمارسون البيع غير المشروع والاستيلاء على أموال غير مشروعة من خلال هذه المنصة الإلكترونية؛ وبالتالي يكون الموقع الإلكتروني مسؤولًا عن عاقبة ما ارتكبه باعتبارها جريمة معلوماتية، مخالفة لنص المادة الرابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتي تعاقب بسجن لا يزيد على ٣ سنوات وغرامة مالية لا تزيد على مليوني ريال؛ مشيرًا إلى أن الواجب عليهم إيقاف تلك الإعلانات المخالفة لبيع التذاكر سواء كانت لمباريات أو لمناسبات أخرى وطنية أو ترفيهية.