40 فعالية في 34 موقعاً احتفاءً باليوم الوطني في القصيم

وأفادت بأن الحفل الرئيس سيُقام برعاية الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، وذلك مساء غد، بمركز الملك خالد الحضاري في مدينة بريدة، مؤكدةً مُضي "الأمانة" في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وأهدافها الداعمة لمسيرة التنمية، وأنه بالإمكان الاطلاع على روزنامة الفعاليات عبر الرابط التالي: https://qrco.de/beMpK7.