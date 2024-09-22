40 فعالية في 34 موقعاً احتفاءً باليوم الوطني في القصيم

تحتفي أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة باليوم الوطني الـ 94، تحت شعار "نحلم ونحقق"، من خلال تنظيم حزمة من الفعاليات المتنوّعة.
وأوضحت "الأمانة" أن الفعاليات تضمنت تنظيم 40 فعالية في 34 موقعاً بمدن المنطقة ومحافظاتها، كما هيَّأت بلديات المنطقة جميع القدرات والإمكانات لإبراز هذه الاحتفائية بالشكل المناسب.
وأفادت بأن الحفل الرئيس سيُقام برعاية الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، وذلك مساء غد، بمركز الملك خالد الحضاري في مدينة بريدة، مؤكدةً مُضي "الأمانة" في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وأهدافها الداعمة لمسيرة التنمية، وأنه بالإمكان الاطلاع على روزنامة الفعاليات عبر الرابط التالي: https://qrco.de/beMpK7.