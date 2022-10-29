المؤتمر الدولي لطب الطوارئ بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بدبي يختتم فعالياته

أكّد أن المؤتمر استعرض آخر المستجدّات والأبحاث في طب الطوارئ، وأدار نقاشًا عميقًا حول أحدث المستجدات بجميع التخصصات الدقيقة لطب الطوارئ للكبار والأطفال، وأيضًا الأساليب الحديثة للتعامل مع الازدحام بأقسام الطوارئ، طرق رفع الجاهزية، استقدام التقنية الحديثة لرفع جودة الخدمة الطبية، وأيضًا طب الاتصال وأفضل الطرق التعليمية في طب الطوارئ. وتابع: شارك في المؤتمر نخبة من الخبراء العالميين من أوروبا وأمريكا، وعدد من دول الشرق الأوسط؛ مما أتاح فرصة مناسبة للمستهدفين من الكوادر الطبية العاملة في مجال الطوارئ الاستفادة من علمهم وخبراتهم وتجاربهم، وهو ما سيسهم -إن شاء الله- في الارتقاء بالمستويات العلمية والمهنية للكوادر الطبية العاملة، وينعكس إيجابًا على جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة في أقسام الطوارئ.