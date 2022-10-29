المؤتمر الدولي لطب الطوارئ بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بدبي يختتم فعالياته

اختتم المؤتمر الدولي لطب الطوارئ الذي نظمه مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بدبي، تحت شعار "لأفق جديد في طب الطوارئ"، وشارك في المؤتمر "44" متحدثًا ومحاورًا، وقدم فيه "33" محاضرة وحلقة نقاش علمي، وحظي المؤتمر باعتماد أكاديمي بواقع "12" ساعة تعليم وتدريب.
وقال د. سعد العسيري المدير الطبي لأقسام الطوارئ بالمجموعة: إن المؤتمر كان تحت رعاية سعادة الأستاذ عوض الكتبي مدير صحة دبي، وحضر حفل الافتتاح سعادة الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي بصحة دبي، وسعادة الأستاذ مشعل الجلفار المدير التنفيذي لإسعاف دبي، وعدد كبير من رؤساء أقسام الطوارئ بمستفيات مدينة دبي، وما يزيد على "400" من الحضور المسجلين للمؤتمر من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها من دول الخليج العربي.
وأوضح الدكتور العسيري أن المؤتمر استهدف في المقام الأول أطباء الطوارئ للكبار والصغار بجميع مستوياتهم، وكوادر التمريض والمسعفين والفنيين، والعديد من التخصصات الطبية الأخرى ممن لهم صلة وثيقة بطب الطوارئ بالعمل اليومي، وتدريبهم على المهارات الأساسية في التعامل مع مرضى الحالات الطارئة والحرجة من خلال أحدث الأساليب العلمية. وشدّد د. العسيري على أن أهمية المؤتمر تنبع من حساسية طب الطوارئ كتخصص معنيّ بالتعامل مع الأمراض والإصابات الخطيرة المهدِّدة للحياة، وأيضًا ما يشهده هذا التخصص من التطورات البحثية والتقنية المتسارعة التي يشهدها التخصص بمختلف أقسامه.
أكّد أن المؤتمر استعرض آخر المستجدّات والأبحاث في طب الطوارئ، وأدار نقاشًا عميقًا حول أحدث المستجدات بجميع التخصصات الدقيقة لطب الطوارئ للكبار والأطفال، وأيضًا الأساليب الحديثة للتعامل مع الازدحام بأقسام الطوارئ، طرق رفع الجاهزية، استقدام التقنية الحديثة لرفع جودة الخدمة الطبية، وأيضًا طب الاتصال وأفضل الطرق التعليمية في طب الطوارئ. وتابع: شارك في المؤتمر نخبة من الخبراء العالميين من أوروبا وأمريكا، وعدد من دول الشرق الأوسط؛ مما أتاح فرصة مناسبة للمستهدفين من الكوادر الطبية العاملة في مجال الطوارئ الاستفادة من علمهم وخبراتهم وتجاربهم، وهو ما سيسهم -إن شاء الله- في الارتقاء بالمستويات العلمية والمهنية للكوادر الطبية العاملة، وينعكس إيجابًا على جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة في أقسام الطوارئ.
وأكّد أن المؤتمر يعدّ من أكبر التجمعات العلمية بالنظر إلى العدد الكبير من الخبرات العالمية والإقليمية والمحلية رفيعة المستوى التي شاركت فيه، وأوضح الدكتور العسيري أنه صاحب المؤتمر معرض شاركت فيه العديد من الشركات المعنيّة بتقنيات وأجهزة طب الطوارئ.
يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب منذ نشأتها عام 1995م دأبت على تنظيم ورعاية الكثير من الأنشطة والملتقيات والمؤتمرات العلمية، لتواكب المستجدات المتسارعة والتطورات التكنولوجية الحديثة ومخرجات البحوث العلمية، بهدف تمكين الممارسين الصحيين من الحصول على مستوى عالٍ من التعليم والتدريب الذي يؤهلهم لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.