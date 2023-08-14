ابتلعه أثناء اللعب.. استخراج "دبوس" من معدة طفل بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة

وأفاد التجمع بأنه بعد استلام قسم جراحة الأطفال بالمستشفى للحالة وقبولها، تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة من قِبَل استشارية الجهاز الهضمي؛ حيث أظهرت نتائج الأشعة أن الجسم الحاد موجود بالمعدة، وتمت مباشرة عملية إزالته بمنظار الجهاز الهضمي من الجدار الداخلي للمعدة خلال وقت وجيز لم يتجاوز 20 دقيقة دون حدوث أي مضاعفات ليغادر بعدها الطفل المستشفى بصحة وعافية ولله الحمد.