وكيل إمارة الرياض: استضافة إكسبو 2030 ستمثل بداية عصر جديد من التقدم

وأردف "السديري": معرض الرياض إكسبو 2030 سيكون منصة عالمية تُسهم في تعزيز التعاون الدولي، لتقديم نتائج واقعية؛ وما يضمه المعرض من أجنحة كمعرض "من العالم إلى العالم"، وستكون بمثابة دعم وإسهام من المملكة في نمو عدة مشروعات ومبادرات دولية، والمعرض يحمل في طياته تأكيدًا على التزام المملكة بتمكين المشاركة الكاملة والمتساوية للجميع، وعرض ثقافة وطموح كل دولة.