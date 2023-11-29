وكيل إمارة الرياض: استضافة إكسبو 2030 ستمثل بداية عصر جديد من التقدم

رفع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض.
وقال "السديري": فوز المملكة بالاستضافة، جاء نتيجة للإعداد المثالي والخطط المبنية على رؤى واضحة، تنطلق من عمل دؤوب ومنافسة على الإبداع والشمولية والتنمية المستدامة التي تُعنى بها المملكة في ظل دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة واهتمام سمو ولي عهده الأمين.
وأكد أن جهود واهتمام سمو ولي العهد وما أولاه لهذا الملف من عناية بالغة؛ أثمَرَ عن فوز المملكة وبمباركة دولية واسعة؛ مشيرًا إلى أن هذه الاستضافة تعكس التضافر والتعاون وبناء الخطط لتحقيق غد أفضل، والتعامل بفاعلية مع التحديات الناشئة.
وأضاف: المملكة تلتزم بتحقيق أهدافها الوطنية على المستوى الدولي، لإيمانها بأهمية الازدهار للجميع، إلى جانب أن ما تعمل عليه من مبادرات ومشاريع استراتيجية تهدف إلى التأثير على النطاقين الوطني والعالمي.
وأردف "السديري": معرض الرياض إكسبو 2030 سيكون منصة عالمية تُسهم في تعزيز التعاون الدولي، لتقديم نتائج واقعية؛ وما يضمه المعرض من أجنحة كمعرض "من العالم إلى العالم"، وستكون بمثابة دعم وإسهام من المملكة في نمو عدة مشروعات ومبادرات دولية، والمعرض يحمل في طياته تأكيدًا على التزام المملكة بتمكين المشاركة الكاملة والمتساوية للجميع، وعرض ثقافة وطموح كل دولة.
وأكد أن استضافة المملكة لمعرض الرياض إكسبو 2030 ستمثل بداية عصر جديد من التقدم والازدهار، واستمرار تحقيق الرؤى والطموحات في ظل دعم واهتمام القيادة الرشيدة.