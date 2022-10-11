الأمم المتحدة ترفض طلب موسكو إجراء اقتراع سري على مشروع قرار يندّد بضم روسيا مناطق أوكرانية

رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلباً روسياً بإجراء اقتراع سري للدول الأعضاء، على مشروع قرار يندّد بضم روسيا لأربع مناطق أوكرانية، وهي: دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا.
ومن المتوقع أن يتم التصويت، الأربعاء المقبل، على المشروع الذي يُعيد التأكيد على السيادة الأوكرانية ووحدة أراضيها، في خطوةٍ تعارض رغبة روسيا الداعية إلى تصويت سري تفادياً للضغوط الغربية في حال التعبير عن مواقف الدول الأعضاء في المنظمة الدولية علناً.
صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإثنين، برفض طلب روسيا إجراء اقتراعٍ سري في الجمعية التي تضم 193 عضواً في وقتٍ لاحقٍ هذا الأسبوع، على ما إذا كانت ستندّد بتحرُّك موسكو لضم أربع مناطق محتلة جزئياً في أوكرانيا.
وقرّرت الجمعية العامة بموافقة 107 أعضاء عقد تصويتٍ علني، وليس اقتراعاً سرياً، على مشروع قرار يندّد "بالاستفتاءات المزعومة غير القانونية" و"المحاولة غير القانونية لضم أراضٍ".
وقال دبلوماسيون إن التصويت على القرار سيُعقد على الأرجح الأربعاء.
وعارضت 13 دولة فقط، الإثنين، إجراء تصويت علني على مشروع القرار، بينما امتنعت 39 دولة أخرى ولم تصوت بقية الدول.
وجادلت روسيا بأن الضغوط الغربية ستعني أنه "قد يكون الأمر صعباً للغاية إذا تمّ التعبير عن المواقف علناً".