الأمم المتحدة ترفض طلب موسكو إجراء اقتراع سري على مشروع قرار يندّد بضم روسيا مناطق أوكرانية

ومن المتوقع أن يتم التصويت، الأربعاء المقبل، على المشروع الذي يُعيد التأكيد على السيادة الأوكرانية ووحدة أراضيها، في خطوةٍ تعارض رغبة روسيا الداعية إلى تصويت سري تفادياً للضغوط الغربية في حال التعبير عن مواقف الدول الأعضاء في المنظمة الدولية علناً.