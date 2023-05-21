طيار مقاتل وخبيرة خلايا جذعية.. "علي" و"ريانة".. رائدان سعوديان يحلقان بالفضاء

رصدت هيئة الإذاعة والتلفزيون في إنفوجرافيك، المسيرة المهنية لرائدَي الفضاء السعوديين "علي القرني" و"ريانة برناوي" قبيل انطلاق مهمتهما للفضاء.
وأوضحت الهيئة، أن ريانه برناوي أخصائية أبحاث ومختبرات وحاصلة على البكالوريوس في علوم الإنجاب والهندسة الوراثية وتطوير الأنسجة جامعة أوتاجو نيوزيلندا.
وحصلت "برناوي" كذلك على ماجستير العلوم الطبية الحيوية من جامعة الفيصل، ولديها خبرة 9 سنوات في مجال الخلايا الجذعية السرطانية.
ولفتت الهيئة في معلومات نشرتها اليوم، أن رائد الفضاء النقيب طيار القرني، حاصل على البكالوريوس في علوم الطيران كلية الملك فيصل الجوية بالرياض، وهو طيار مقاتل ولديه خبرة 12 عاماً على الطائرات المقاتلة وحقق 2387 ساعة طيران.
وتنطلق اليوم الرحلة السعودية التاريخية نحو الفضاء، وعلى متنها أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة، هي ريانة برناوي، وكذلك علي القرني، الذي يعد أيضًا أول رائد فضاء سعودي يصل إلى محطة الفضاء الدولية.
وتأتي الرحلة الطموحة كجزء من برنامج السعودية لرواد الفضاء، الذي أطلقته الهيئة العامة للفضاء، ويهدف لتأهيل كوادر سعودية متمرسة؛ لخوض رحلات فضائية طويلة وقصيرة المدى، والمشاركة في التجارب العلمية، والأبحاث الدولية، والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميًّا، والإسهام في الأبحاث التي تصبُّ في صالح خدمة البشرية في عدد من المجالات ذات الأولوية، مثل الصحة، والاستدامة، وتكنولوجيا الفضاء.