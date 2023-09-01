إمام المسجد النبوي: رؤيا المؤمن تسرّه ولا تغرّه وهي من المبشرات الباقية بعد النبوة

وقال القاسم: أسبغ الله على عبادة نعمًا ظاهرة في يقظتهم ومنامهم، وهو سبحانه يدبر الأمر في الليل والنهار، وبحكمته حجب علم الغيب عن الخلق، ولا سبيل إلى معرفة الغيب إلا ما يُطلِع الله عليه رسله، قال سبحانه: {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ}، ومن نعم الله الباطنة وعجائب صنعه الباهرة أن أبقى جزءاً من النبوة؛ لمعرفة شيء من الغيب يُطلِع عليه من يشاء من عباده في منامهم، قال عليه الصلاة والسلام: "لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إلَّا المُبَشِّراتُ. قالوا: وما المُبَشِّراتُ؟ قالَ: الرُّؤْيا الصَّالِحَةُ"، ففيها من بديع علم الله ولطفه ما يزيد المؤمن في إيمانه، فتنبئه عن الماضي والحاضر والمستقبل ما يغنيه عن كذب الكهان ونحوهم، وفيها حث على الخير وتحذير من الشر وبشارة ونذارة.