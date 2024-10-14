قبل انعقاد القمة الخليجية - الأوروبية.. الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بالعمل على إلغاء تأشيرة "شنغن" لدول الخليج

أكد الاتحاد الأوروبي أنه يعمل بوتيرة مستمرة على تبسيط متطلبات تأشيرات "شنغن" لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن هناك نظامًا إلكترونيًّا جديدًا لطلبات التأشيرات، سيبدأ العمل به خلال السنوات المقبلة.