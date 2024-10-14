قبل انعقاد القمة الخليجية - الأوروبية.. الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بالعمل على إلغاء تأشيرة "شنغن" لدول الخليج

أكد الاتحاد الأوروبي أنه يعمل بوتيرة مستمرة على تبسيط متطلبات تأشيرات "شنغن" لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن هناك نظامًا إلكترونيًّا جديدًا لطلبات التأشيرات، سيبدأ العمل به خلال السنوات المقبلة.
يأتي ذلك قبيل انطلاق القمة الخليجية - الأوروبية الأولى من نوعها في بروكسل بعد غد الأربعاء، وذلك في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد.
ويعمل الاتحاد الأوروبي على تبسيط متطلبات التأشيرات لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ويجهز حاليًا نظامًا إلكترونيًّا جديدًا لطلبات تأشيرات "شنغن".
ويسعى الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي إلى عقد شراكة استراتيجية في كل المجالات، ولاسيما الجانب الاقتصادي والاستثمار والتبادل التجاري، الذي وصل بين الجانبين إلى 170 مليار يورو فيما يتعلق بالسلع فقط دون الخدمات.