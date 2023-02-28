اتحاد الغرف يكشف عن ملامح مشروع تطويري شامل للجان الوطنية.. هذه تفاصيله

ويشمل مشروع التطوير: تشكيل مجلس أعلى للجان الوطنية، وتعزيز التشاركية مع الجهات الحكومية وتقديم مبادرات لها بما يعزِّز دور اللجان في رسم السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالقطاعات الاقتصادية، فضلًا عن تعديل لوائح وأنظمة عملها ودعمها بالكفاءات والخبرات الوطنية والدراسات والبيانات الاقتصادية، وزيادة التعاون مع اللجان القطاعية بالغرف التجارية، ورفع مستوى تمثيلها باللجان الوزارية، وتحقيق الاستدامة المالية لها بما يساعدها على تنفيذ مبادراتها وأنشطتها على الوجه المأمول.