أمير الشرقية يسلّم 76 وحدة سكنية لمستفيدي "البر".. ويكرّم الداعمين

جاء ذلك خلال رعاية أمير المنطقة، اليوم الأربعاء، حفل تسليم 76 وحدة سكنية للأسر الأكثر احتياجاً من مستفيدي جمعية البر، حيث هنّأ المستفيدين باستلام المسكن، كما كرّم المتبرعين الذين أسهموا في توفير هذه الوحدات للأسر والمانحين والمتبرعين لبرنامج الإسكان التنموي.