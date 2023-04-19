أمير الشرقية يسلّم 76 وحدة سكنية لمستفيدي "البر".. ويكرّم الداعمين

أشاد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر بدعم واهتمام القيادة بتوفير السكن المناسب للأسر المحتاجة التي ترعاها الجمعيات الخيرية.
وثمّن ما حققه الإسكان التنموي من نجاحات خلال الفترة الماضية عبر توفير السكن المناسب للأسر المحتاجة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق تطلعات الأسر المستفيدة بامتلاك مسكن مناسب، ولتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في توفير السكن للمواطنين بكل فئاتهم وبخيارات متعددة تناسب كل الشرائح والحرص على حصول الأسر المحتاجة على مسكن ملائم من خلال الإسكان التنموي.
جاء ذلك خلال رعاية أمير المنطقة، اليوم الأربعاء، حفل تسليم 76 وحدة سكنية للأسر الأكثر احتياجاً من مستفيدي جمعية البر، حيث هنّأ المستفيدين باستلام المسكن، كما كرّم المتبرعين الذين أسهموا في توفير هذه الوحدات للأسر والمانحين والمتبرعين لبرنامج الإسكان التنموي.
من ناحيته، رفع أمين عام الجمعية الدكتور يوسف الراشد الشكر للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على دعم ورعاية سموه لبرامج وأنشطة الجمعية.
وقال: الدعم الذي تشهد الجمعية نتائجه يومًا بعد يوم، والوحدات التي يتم توفيرها للمستفيدين هي خير دليل على دعم ورعاية واهتمام.
واستعرض "الراشد" جهود الجمعية في تحقيق توجهات الدولة لتوفير جودة الحياة للمستفيدين.
وأشار "الراشد" إلى رعاية أمير المنطقة لحفل الجمعية السنوي بمقر إمارة المنطقة الشرقية مؤخرًا تسليم 500 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة بالمنطقة، والتي جاءت ضمن برنامج الإسكان التنموي، بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتي تم بموجبها تخصيص 4000 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة بقيمة مليار و300 مليون ريال بمقتضى الشراكة التي وقّعتها الجمعية مع وزارة الشؤون البلدية والإسكان.
وأضاف: عدد الأسر المستفيدة من الإسكان التنموي للعام الماضي بلغ 795 أسرة، فيما وصلت تكلفة الوحدات السكنية التي تم تسليمها لمستحقيها إلى 100.390.000 ريال؛ وتم تأثيثها بتكلفة قدرها 2.112.640.
وكرّم أمير المنطقة الشرقية الداعمين وشركاء النجاح الذين أسهموا في تملّك الأسر المحتاجة للوحدات السكنية.