"رئيس المنتدى الاقتصادي": إسرائيل لن تشارك في الاجتماع الخاص بالرياض حول الأوضاع في غزة

أكّد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورج بريندي؛ أن إسرائيل لن تشارك في الاجتماع الخاص بالرياض حول الأوضاع في غزة.
وكان بريندي قد أكّد في تصريحاته خلال افتتاح المنتدى، أن الوضع الإنساني بغزة صعبٌ للغاية؛ لافتاً إلى أن المملكة تحتضن عدداً كبيراً من الفاعلين في حل المشكلة، من بينهم وزراء من ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا ووزير الخارجية الأمريكي لأنتوني بلينكن.
وقال بريندي؛ إنه بالتنسيق مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان؛ سنجد حلاً عاجلاً لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق الرهائن، مؤكداً أن المملكة طرفٌ فاعلٌ في المنطقة.