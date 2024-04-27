"رئيس المنتدى الاقتصادي": إسرائيل لن تشارك في الاجتماع الخاص بالرياض حول الأوضاع في غزة

وكان بريندي قد أكّد في تصريحاته خلال افتتاح المنتدى، أن الوضع الإنساني بغزة صعبٌ للغاية؛ لافتاً إلى أن المملكة تحتضن عدداً كبيراً من الفاعلين في حل المشكلة، من بينهم وزراء من ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا ووزير الخارجية الأمريكي لأنتوني بلينكن.