أثناء رمضان.. توفير 1.3 مليون مقعد على قطار الحرمين السريع لنقل المعتمرين والزائرين

ويتم تشغيل قطار الحرمين السريع بعدد 35 قطارًا كهربائيًا، تبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار الواحد منها 417 راكبًا من خلال 13 عربة مقسمة إلى 5 مقصورات لدرجة الأعمال، بالإضافة إلى كافتريا و 8 مقصورات للدرجة السياحية، ليبلغ إجمالي عدد مقاعد درجة الاعمال 113 مقعدًا، في حين يبلغ عدد مقاعد الدرجة السياحية 304 مقاعد.