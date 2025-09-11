بالفيديو.. بعد عقود من الورق المعلمون يودّعون دفتر الدوام

بعد عقود طويلة من استخدام دفتر الدوام الورقي، يودّع المعلمون والمعلمات ومنسوبو المدارس هذا الأسلوب التقليدي، ليبدؤوا مع العام الدراسي 1447 مرحلة جديدة مع نظام الحضور والانصراف الإلكتروني "حضوري" الذي أطلقته وزارة التعليم.