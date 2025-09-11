بالفيديو.. بعد عقود من الورق المعلمون يودّعون دفتر الدوام

بعد عقود طويلة من استخدام دفتر الدوام الورقي، يودّع المعلمون والمعلمات ومنسوبو المدارس هذا الأسلوب التقليدي، ليبدؤوا مع العام الدراسي 1447 مرحلة جديدة مع نظام الحضور والانصراف الإلكتروني "حضوري" الذي أطلقته وزارة التعليم.
وأكدت الوزارة أن جميع المدارس ملزمة بتسجيل منسوبيها في النظام الجديد، واعتماد طلبات الاستئذان والتقارير عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، مشددة على أن المتابعة المباشرة تقع تحت مسؤولية إدارة المدرسة.
وبحسب التوجيهات، سيكون الدوام الرسمي للمعلمين سبع ساعات يوميًا تبدأ من الساعة 6:15 صباحًا، ما يضمن توحيد أوقات الحضور والانصراف على مستوى المدارس.
ويعتمد نظام "حضوري" على تقنيات إنترنت الأشياء والسمات الحيوية مثل بصمة الوجه والصوت والإصبع، ويتيح توثيق الحضور عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى أجهزة إضافية، بما يعزز الدقة والموثوقية في رصد ساعات العمل.
كما يوفر النظام تقارير لحظية للإدارات التعليمية، ويُسهّل متابعة الحضور والانصراف، إضافةً إلى تسريع إجراءات الاستئذان وتقليل البيروقراطية.
وأوضحت وزارة التعليم أن تطبيق "حضوري" يمثل المرحلة الرابعة والأخيرة من مشروع التحول الرقمي في متابعة الدوام، ويشمل جميع المعلمين والمعلمات بلا استثناء، مؤكدة أنه خطوة مهمة لتطوير البيئة التعليمية وتحويل الإجراءات الورقية إلى حلول رقمية متقدمة.