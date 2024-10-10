أمانة الطائف ترفع نسبة معالجة البلاغات إلى 99.2% خلال الربع الثالث من 2024

نجحت أمانة محافظة الطائف في معالجة 99.20% من البلاغات البلدية الواردة خلال الربع الثالث من العام 2024م، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة. خلال هذه الفترة، تلقت الأمانة 21380 بلاغًا، منها 5192 في يوليو، و8050 في أغسطس، و8138 في سبتمبر.
وأوضحت الأمانة أنها تتعامل مع كافة البلاغات والشكاوى الواردة عبر المنصة الموحدة للبلاغات 940، ومنصات التواصل الاجتماعي، ومنصة "بلدي" عبر تطبيق "صور وأرسل"، إضافة إلى تطبيق توكلنا وتطبيقات الهواتف الذكية. يتم نقل البلاغات بسرعة إلى فرق العمل الميدانية لمعالجتها فورًا.
تنوعت البلاغات بين نظافة ووقاية صحية، صيانة الطرق، الإنارة، والخدمات العامة، إلى جانب ملاحظات تتعلق بالتشوهات البصرية، الأسواق، المتاجر، والحدائق. وقد أسهمت الاستجابة الفورية من فرق العمل الميدانية في سرعة معالجة البلاغات وضمان عدم تكرار المخالفات، مع إرسال إشعارات نصية لأصحاب البلاغات حول حالة البلاغ ومستجداته.