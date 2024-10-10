أمانة الطائف ترفع نسبة معالجة البلاغات إلى 99.2% خلال الربع الثالث من 2024

نجحت أمانة محافظة الطائف في معالجة 99.20% من البلاغات البلدية الواردة خلال الربع الثالث من العام 2024م، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة. خلال هذه الفترة، تلقت الأمانة 21380 بلاغًا، منها 5192 في يوليو، و8050 في أغسطس، و8138 في سبتمبر.