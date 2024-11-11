الفائزون في "تحدي علام": السعودية تقود الذكاء الاصطناعي لخدمة اللغة العربية

وأشار الدكتور مشاري بن إبراهيم المشاري، نائب مدير مركز المعلومات الوطني في "سدايا"، إلى أن هذا الحدث يُعَد تتويجًا لجهود كبيرة هدفت إلى دعم اللغة العربية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة أنها لغة تعتبر جزءًا أساسيًّا من هوية المملكة وتَلقى اهتمامًا خاصًّا ضمن رؤية 2030.