مشروع مركز خادم الحرمين الشريفين لعلوم الكون.. الصرح العالمي الأفضل لرصد الأهلة والفلك

حاليًا وكما هو مشهور فإن الجميع يتجه لمتابعة أشهر المراصد في المملكة مع كل حالة لرصد ذلك حيث يبرز مرصدًا "سدير" و"تمير"، فيما تشمل القائمة مراصد أخرى قد لا تكون بنفس الشهرة في مدن متعددة من المملكة، غير أن الجميع يلتقي عند حسم الأمر لدى المحكمة العليا. كما وفرت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مراصد موزعة في عدد من مناطق المملكة منها الثابتة في مكة المكرمة "مرصد أم القرى" وفي تبوك " الوجه، وحالة عمار" والباقي متحركة في كل من الرياض "سدير، وتمير، وشقراء"، والقصيم، والدمام، والمدينة المنورة، وحائل؛ فيما يخضع اختيار مواقع هذه المراصد لمعايير جغرافية، وعلمية، وفلكية؛ تُسهِّل عملية الترائي للوقوف على دقة هذه المراصد من رؤية للهلال أو عدمها.