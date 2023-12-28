إنهاء معاناة مريضة بسبب "متلازمة كياري" في مستشفى خميس مشيط

نجح فريق طبي من قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى خميس مشيط العام، في معالجة مريضة كانت تعاني من فقدان وعي متكرر، وعدم اتزان، وضعف في الأطراف العلوية، وتنميل في الأطراف.