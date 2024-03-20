العمارة والسيرة النبوية والمخطوطات النادرة.. خمسة مواقع تثري تجربة قاصدي المسجد النبوي

ويعد معرض عمارة المسجد النبوي الواقع في الجهة الجنوبية من ساحة المسجد النبوي نقلة نوعية في عرض تاريخ عمارة المسجد النبوي عبر مراحل زمنية مختلفة من خلال تقنيات حديثة، كما يعد المعرض الدولي للسيرة النبوية في الجهة الجنوبية صرحاً علمياً متخصصاً ومتكاملاً، ويقدم الإسلام في سمته الجليل، وثوبه الجميل، من خلال شخصية النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- والتعريف بكريم آدابه، وعظيم أخلاقه.