سماء الوطن العربي تشهد اقتران هلال ربيع الأول بكوكب المريخ اليوم

وبين أن رصد الهلال في هذه الظاهرة يمنح فرصة لتحديد بداية الشهر القمري، في حين يسهل التعرف على كوكب المريخ بفضل لونه الأحمر البرتقالي، مشيرًا إلى أن هذه الظواهر تُسلط الضوء على الفروقات بين الظواهر الفلكية الطبيعية والمفاهيم القديمة غير العلمية، داعيًا إلى مراقبة السماء باتجاه الغرب بعد الغروب، والبحث عن الهلال والمريخ باستخدام العين المجردة أو المناظير لمزيد من الوضوح، أو عبر التصوير باستخدام كاميرات بعدسات متوسطة أو عريضة.