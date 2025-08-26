سماء الوطن العربي تشهد اقتران هلال ربيع الأول بكوكب المريخ اليوم

تشهد سماء الوطن العربي، مساء اليوم، اقتران هلال شهر ربيع الأول بكوكب المريخ، في ظاهرة فلكية يمكن مشاهدتها بالعين المجردة على صفحة الأفق الغربي بعد غروب الشمس، وذلك في حال صفاء الغلاف الجوي.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن ظاهرة الاقتران تبدأ مع حلول الظلام التدريجي، حيث يظهر الهلال والمريخ قريبين من بعضهما فوق الأفق الغربي لفترة وجيزة قبل غيابهما معًا، مشيرًا إلى أن كوكب المريخ سيبدو نقطة لامعة حمراء مميزة إلى جوار الهلال، على الرغم من أن المسافة الحقيقية بينهما تقدر بملايين الكيلومترات.
وبين أن رصد الهلال في هذه الظاهرة يمنح فرصة لتحديد بداية الشهر القمري، في حين يسهل التعرف على كوكب المريخ بفضل لونه الأحمر البرتقالي، مشيرًا إلى أن هذه الظواهر تُسلط الضوء على الفروقات بين الظواهر الفلكية الطبيعية والمفاهيم القديمة غير العلمية، داعيًا إلى مراقبة السماء باتجاه الغرب بعد الغروب، والبحث عن الهلال والمريخ باستخدام العين المجردة أو المناظير لمزيد من الوضوح، أو عبر التصوير باستخدام كاميرات بعدسات متوسطة أو عريضة.
يُشار إلى أن هذا الاقتران يمثل فرصة للتأمل في جمال النظام الكوني، وروعة الحركات السماوية المنتظمة، كما يُسهم في تعزيز الثقافة الفلكية ونشر الوعي العلمي لدى مختلف فئات المجتمع.