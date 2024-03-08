الرئيس التنفيذي لـ"سابك": الاقتصاد السعودي من أسرع الاقتصادات نمواً وأكثرها ديناميكية

وتتولى الشركة للسنة السادسة على التوالي التحضير لمشاركة الوفد السعودي بدءاً من اليابان 2019م، ومن ثم السعودية 2020م بصفتها دولة مضيفة، وإيطاليا سنة 2021م، وإندونيسيا سنة 2022م، والهند سنة 2023م، ثم القمة المقبلة في البرازيل 2024م.