في جازان وعسير.. حرس الحدود يحبط تهريب 380 كجم "قات" و14 كجم "حشيش"

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود تهريب كميات من القات في منطقتي جازان وعسير، إضافة إلى منع تهريب كمية من الحشيش في عسير، وذلك في 3 عمليات منفصلة.
ففي قطاع الدائر بمنطقة جازان أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود تهريب (280) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبه (14) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي الواقعة الثالثة قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبهم (100) كيلوجرام من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.