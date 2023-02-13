تعزيزًا للشفافية.. 12 وزيرًا أمام صاحب المصلحة الحقيقي في مؤتمر "التواصل الحكومي"

وتفصيلاً، انطلق المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي في نوفمبر 2020، وانعقد (12) مرة حتى فبراير 2023، وشارك فيه 12 وزيرًا ومسؤولاً حكوميًّا؛ الأمر الذي يعكس الأهمية القصوى التي توليها له القيادة الرشيدة، والتزام الحكومة الصارم بضرورة التواصل مع المواطنين والإعلاميين، وتوفير البيانات والمعلومات الموثوقة من المسؤولين مباشرة.