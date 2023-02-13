تعزيزًا للشفافية.. 12 وزيرًا أمام صاحب المصلحة الحقيقي في مؤتمر "التواصل الحكومي"

يأتي المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة؛ إذ يحظى بمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد تعزيزًا لنهج الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين، والإجابة عن تساؤلاتهم، وإطلاعهم على المستجدات.
وتفصيلاً، انطلق المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي في نوفمبر 2020، وانعقد (12) مرة حتى فبراير 2023، وشارك فيه 12 وزيرًا ومسؤولاً حكوميًّا؛ الأمر الذي يعكس الأهمية القصوى التي توليها له القيادة الرشيدة، والتزام الحكومة الصارم بضرورة التواصل مع المواطنين والإعلاميين، وتوفير البيانات والمعلومات الموثوقة من المسؤولين مباشرة.
ويشارك في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية والهيئات؛ لإبراز القرارات الحكومية أمام نظر المواطنين الذين هم أصحاب المصلحة الحقيقيون، وإطلاعهم على إنجازات رؤية السعودية 2030، والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم.
وأصبح المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي منصة موثوقة للأخبار الحكومية؛ ما يعزز ثقة المواطن في حكومته، ويقطع الطريق على الجهات المغرضة في بث الشائعات وترويج الأخبار الكاذبة.