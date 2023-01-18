"يلو" الراعي الرئيس لفريق موسم الرياض

أعلن رسمياً عن ظهور "يلو" راعياً رئيساً لفريق موسم الرياض الذي سوف يواجه فريق باريس سان جرمان الفرنسي يوم الخميس المقبل على كأس موسم الرياض ويضم نجوم فريقي الهلال والنصر، حيث سيظهر شعار "يلو" على صدر القميص الرسمي للفريق، وتأتي رعاية يلو امتداداً لدعمها ورعايتها للعديد من الجوانب الرياضية والثقافية والاجتماعية والترفيهية حيث ترعى يلو حالياً دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وأندية الاتحاد والوحدة وأبها والعدالة والخليج في دوري روشن السعودي للمحترفين، بالإضافة لرعايتها السابقة للمنتخب الوطني لكرة اليد، وعدد من الأندية الإقليمية والعالمية، بالإضافة لرعايتها أحداثاً رياضية استضافتها المملكة مثل مشاركتها في سباق الفورمولا.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران بأن يلو تعتز بالحصول على الحقوق الرئيسة لرعاية فريق موسم الرياض والذي يضم نخبة لاعبي الكرة في المملكة، خصوصاً وأنهم سوف يواجهون فريقاً مرصعاً بالنجوم مثل باريس سان جرمان، وأضاف قائلاً: "حرصنا على أن نكون متواجدين في هذا الحدث الذي يعدّ كما ذكر معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن صحفي إسباني بأنها أهم المباريات الودية تاريخياً لزخم النجوم الكبار المتواجدين في هذه المباراة التي نسعد بأن تحضر فيها "يلو" كراعٍ لفريق يضم هذه الكوكبة من اللاعبين الكبار، وحقيقة مثل هذه الفعاليات الكبرى ما كنا لنراها تقام في المملكة بهذا الحجم والتنوع لولا توفيق الله ثم رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد - حفظه الله - والتي جعلت الحلم واقعاً نعيشه في ظل تعدد الفعاليات والأحداث العالمية التي تستضيفها المملكة في مختلف ربوعها".