"يلو" الراعي الرئيس لفريق موسم الرياض

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران بأن يلو تعتز بالحصول على الحقوق الرئيسة لرعاية فريق موسم الرياض والذي يضم نخبة لاعبي الكرة في المملكة، خصوصاً وأنهم سوف يواجهون فريقاً مرصعاً بالنجوم مثل باريس سان جرمان، وأضاف قائلاً: "حرصنا على أن نكون متواجدين في هذا الحدث الذي يعدّ كما ذكر معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن صحفي إسباني بأنها أهم المباريات الودية تاريخياً لزخم النجوم الكبار المتواجدين في هذه المباراة التي نسعد بأن تحضر فيها "يلو" كراعٍ لفريق يضم هذه الكوكبة من اللاعبين الكبار، وحقيقة مثل هذه الفعاليات الكبرى ما كنا لنراها تقام في المملكة بهذا الحجم والتنوع لولا توفيق الله ثم رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد - حفظه الله - والتي جعلت الحلم واقعاً نعيشه في ظل تعدد الفعاليات والأحداث العالمية التي تستضيفها المملكة في مختلف ربوعها".