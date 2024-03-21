"القشقري": الأجانب يسيطرون تمامًا على منطقة بيع قطع غيار السيارات بجدة.. واسألوا مسؤولي التوطين

ويمضي "القشقري" راصدًا الأوضاع ويقول: "هذا داخل المحال، أما أمامها من الخارجِ فيربض أجانب من بني جلدة مَن في الداخل، ويعرضون على الزبائن تركيب قطعِ الغيار فورًا، وفي الشارعِ، إذ لا يملكون ورشًا في الغالب، فمثلاً لو كان مَن في الداخل من دولة (ي) العربية الشقيقة فإن مَن في الخارجِ هم كذلك، ولو كان مَن في الداخل من دولة (م) العربية الشقيقة، فإن مَن في الخارجِ هم كذلك، وأيضًا لا ترى في الخارج أيَّ مواطن!".