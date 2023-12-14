"أبوثنين": حقّقنا "50%" من مستهدف برنامج الحملة الوطنية للتدريب "وعد"

من جانبه قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية "السيد جلبرت ف. هونجبو"، في كلمة له: إن الرقمنة والذكاء الاصطناعي يساهمان في زيادة خطر البطالة بالنسبة لبعض العمال، إلا أن هؤلاء العمال لديهم فرصة للانخراط في أسواق العمل ذات الأنماط غير التقليدية، داعيًا إلى عدم النظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره تهديدًا، بل باعتباره حافزًا للتغيير الإيجابي.