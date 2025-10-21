"المرور" يحدد 6 ضوابط للقيادة الآمنة على الطرق لحماية الأرواح والممتلكات

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز ثقافة السلامة المرورية، أطلقت الإدارة العامة للمرور حملة توعوية جديدة تحت شعار "القيادة بحذر"، تسعى من خلالها إلى رفع الوعي العام لدى قائدي المركبات بأهمية الالتزام بأنظمة السير والقيادة الآمنة على الطرق.
الحملة تسلط الضوء على مجموعة من الإرشادات التي من شأنها الحد من الحوادث، وحماية الأرواح والممتلكات، أبرزها ضرورة التقيد بالسرعات المحددة، والانتباه لترك مسافة كافية وآمنة بين المركبات أثناء القيادة، إلى جانب أهمية إعطاء حقوق الأفضلية النظامية في التقاطعات والطرق العامة.
وأكدت "المرور" أن استخدام إشارات التنبيه عند تغيير الاتجاهات أو المسارات يعد سلوكًا مروريًّا مسؤولًا، يعكس وعي السائق وحرصه على سلامة الآخرين. كما شددت على أهمية تشغيل أضواء التحذير في حال وجود تغيرات مفاجئة على الطريق أو ظروف تستدعي التنبيه، إضافة إلى التركيز الكامل أثناء القيادة، وتجنب أي انشغال جانبي قد يشتت الانتباه عن الطريق.
الحملة التي تحمل رسالة واضحة بعنوان "طريق لسلامتك وسلامتهم"، تأتي استمرارًا لمبادرات وطنية تهدف إلى تقليل نسب الحوادث المرورية وتعزيز سلوك القيادة الوقائية، وتواكب التوجهات الرسمية نحو بيئة مرورية أكثر أمانًا لجميع مستخدمي الطرق.