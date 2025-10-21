"المرور" يحدد 6 ضوابط للقيادة الآمنة على الطرق لحماية الأرواح والممتلكات

وأكدت "المرور" أن استخدام إشارات التنبيه عند تغيير الاتجاهات أو المسارات يعد سلوكًا مروريًّا مسؤولًا، يعكس وعي السائق وحرصه على سلامة الآخرين. كما شددت على أهمية تشغيل أضواء التحذير في حال وجود تغيرات مفاجئة على الطريق أو ظروف تستدعي التنبيه، إضافة إلى التركيز الكامل أثناء القيادة، وتجنب أي انشغال جانبي قد يشتت الانتباه عن الطريق.