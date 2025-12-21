رئاسة الحرمين تحتفي بـ"العربية" وتؤكد دعمها للهوية الإسلامية

في خطوة لافتة، احتفت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي باليوم العالمي للغة العربية، من خلال لقاءٍ حضره رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
وأكد السديس في كلمته أهمية العناية باللغة العربية، بوصفها وعاءً للهوية الإسلامية، وأداةً للتواصل الحضاري، مشددًا على حرص الرئاسة على دعم المبادرات اللغوية، وتعزيز حضور العربية في برامجها وأنشطتها الثقافية والدعوية، بما يسهم في ترسيخ معانيها لدى قاصدي المسجد الحرام وزائري المسجد النبوي من مختلف الثقافات.
وتضمّن اللقاء كلمة للدكتور سليمان العيوني، استعرض فيها جهود رئاسة الشؤون الدينية في تعزيز استخدام اللغة العربية، وتوظيفها في خدمة زوار الحرمين الشريفين، بما يسهم في إثراء تجربتهم الدينية والمعرفية.
كما ألقى الدكتور سعيد القرني كلمةً تناول فيها المكانة الأدبية واللغوية للمسجد الحرام في نتاج الشعراء والكتّاب عبر العصور، وما حظي به من حضورٍ بارز في الذاكرة الأدبية العربية.