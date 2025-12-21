رئاسة الحرمين تحتفي بـ"العربية" وتؤكد دعمها للهوية الإسلامية

وأكد السديس في كلمته أهمية العناية باللغة العربية، بوصفها وعاءً للهوية الإسلامية، وأداةً للتواصل الحضاري، مشددًا على حرص الرئاسة على دعم المبادرات اللغوية، وتعزيز حضور العربية في برامجها وأنشطتها الثقافية والدعوية، بما يسهم في ترسيخ معانيها لدى قاصدي المسجد الحرام وزائري المسجد النبوي من مختلف الثقافات.