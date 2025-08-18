اتفاقية ثلاثية تعزز فرص التملك عبر 24 مشروعًا سكنيًا تخدم 40 ألف مستفيد

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين المستفيدين من التملك في أكثر من 24 مشروعًا سكنيًا موزعة على مختلف مناطق المملكة، تضم ما يزيد على 40 ألف وحدة سكنية متنوعة، عبر تقديم عرض تمويلي تنافسي بهامش ربح منخفض يصل إلى 2.99%.