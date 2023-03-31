بالفيديو.. مستشار المشيخة الإسلامية الألبانية: السعودية فتحت قلبها للإنسانية جمعاء
أكد مستشار المشيخة الإسلامية الألبانية وعميد كلية الدراسات الإسلامية في جامعة ألبانيا الدكتور جمال السفرتي أن المملكة عوّدت العالم على الفِعال قبل المقال.
وقال: هذا الذي نلمسه الآن من خلال تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور هو الفعال الحقيقية التي فيها أعظم ما يتمنى الإنسان من راحة وجبر للخاطر.
وسأل الله تعالى أن يبارك في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وفي بلد التوحيد المملكة العامرة بالإيمان، التي فتحت قلبها وصدرها ليس للمسلمين فقط وإنما للإنسانية جمعاء.
جاء ذلك بمناسبة تنفيذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برامجها في شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444، ومنها برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في جمهورية ألبانيا.
وقال "السفرتي": هذا يوم مبارك مشهود، ويوم من أيام الخير يمر على بلد من بلاد المسلمين ألبانيا، ومن الأيام التي عهدناها عن المملكة وأهل المملكة ومن خادم الحرمين الشريفين الذي يوجّه هذه التوجيهات لفتح السعادة في قلوب فئة من الناس تنتظر هذه اللحظات.
وأضاف: أينما تذهب ترى خير هذه البلاد في خدمة الإسلام والمسلمين.
وفي ختام تصريحه، قدّم شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على جهودهم الكبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تنفيذ هذه البرامج الرمضانية، سائلًا الله أن يتم فضله على هذه البلاد المباركة وقيادتها وشعبها، وعلى من يقوم على خدمة هؤلاء الناس الذين ينتظرون أهل الفضل وأهل الخير الذي أنتم أهل له.