بالفيديو.. مستشار المشيخة الإسلامية الألبانية: السعودية فتحت قلبها للإنسانية جمعاء

وفي ختام تصريحه، قدّم شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على جهودهم الكبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تنفيذ هذه البرامج الرمضانية، سائلًا الله أن يتم فضله على هذه البلاد المباركة وقيادتها وشعبها، وعلى من يقوم على خدمة هؤلاء الناس الذين ينتظرون أهل الفضل وأهل الخير الذي أنتم أهل له.