استشاري طب الأطفال: الأجهزة الإلكترونية تُقلِّل من حضور الطفل الذهني أثناء الأكل

من جانبها، نصحت حسنة الشمري، كبير أخصائيي التغذية العلاجية المتخصصة في الحمية الكيتونية في مدينة الملك فهد الطبية، بعدم الانجراف حول الإعلانات المبالغة في إنقاص الوزن باستخدام الحمية الكيتونية إلا تحت الإشراف الطبي، ومتابعة مستمرة مع أخصائية تغذية لديها خبرة في الحمية الكيتونية؛ للتأكد من التحاليل المختبرية، وعدم وجود أمراض في القلب أو حصوات بالكلى، والحرص على أخذ الفيتامينات والكالسيوم بشكل دوري، ومتابعة قياس مستوى السكر في الدم، ومعرفة سُبل الوقاية في حال انخفاض السكر أو ارتفاع الدهون. وأبانت أن المنتجات الخالية من السكر لا تعني أنها خالية من النشويات.