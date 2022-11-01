تتويجًا لمبادرات ولي العهد.. المملكة تتقدم 10 مراكز في مؤشر المستقبل الأخضر 2022 العالمي

وكان منتدى مبادرة "السعودية الخضراء"، الذي عُقد في أكتوبر من عام 2021م، قد أعلن عن حزمة أولى تزيد على 60 مبادرة ومشروعًا جديدًا، في إطار المبادرة، تصل قيمة الاستثمارات فيها إلى أكثر من 700 مليار ريال؛ للإسهام في تنمية الاقتصاد الأخضر؛ حيث تدعم مبادرة "السعودية الخضراء" جميع جهود العمل المناخي في المملكة؛ في ظل رؤية واحدة تُمَهّد الطريق للوصول إلى الحياد الصفري، والمبادرة في سبيل ذلك، وتسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي: تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنويًّا بحلول عام2030م، وزراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة، وزيادة نسبة المناطق المحمية في المملكة إلى أكثر من 30% من المناطق البرية والبحرية.