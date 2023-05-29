"تعليم جازان" يختتم برنامج تجارب بيئة الجاذبية الصغرى لتنمية المهارات البحثية للطلاب

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، برنامج التجارب العلمية "تجارب بيئة الجاذبية الصغرى"، تحت شعار "السعودية نحو الفضاء" عبر الارتباط اللحظي مع رائدَيْ الفضاء السعوديَيْن بمركبة الفضاء الدولية.
جاء ذلك بهدف إشراك طلبة تعليم جازان في تجارب علمية لحظية مع رائدي الفضاء السعوديين، وتنمية مواهبهم ومهاراتهم البحثية في مجال الفضاء.
وشارك مدير عام التعليم بمنطقة جازان، الأستاذ ملهي بن حسن عقدي أبناءه الطلاب وبناته الطالبات تجاربهم العلمية، مشيدًا بما لمسه من فخرهم واعتزازهم بما حققته المملكة على مختلف الأصعدة، ومؤكدًا على أهمية هذا البرنامج في تنمية ملكات الطلبة البحثية، وزيادة شغفهم بالبحث العلمي والاكتشاف، الأمر الذي يسهم في إلهامهم لاستكمال تعليمهم في مجالات الفضاء وإتاحة الفرصة لهم للمشاركات الوطنية.
وبين "عقدي" أن برنامج تجارب بيئة الجاذبية الصغرى يأتي بالتعاون بين وزارة التعليم والهيئة السعودية للفضاء، بهدف تنمية مهارات وقدرات طلبة التعليم العام في المملكة العربية السعودية، ورفع مستويات الوعي لديهم في جميع المجالات العلمية، ودعم وتشجيع البحوث والابتكارات العلمية في مجال الفضاء.
وشارك 535 طالبًا وطالبة على مدار ثلاثة أيام في 3 تجارب علمية مع رائدي الفضاء السعوديين، علي القرني وريانة برناوي، عبر الارتباط اللحظي مع محطة الفضاء الدولية التجربة الأولى انتشار الألوان السائلة، والتي نفذت يوم السبت ٢٧مايو ٢٠٢٣م، وشارك فيها 222 طالبًا وطالبة من المرحلة الابتدائية "الصفوف العليا".
وفي اليوم الثاني الأحد 28مايو 2023م نفذت تجربة الطائرة الورقية الفضائية، شارك في تنفيذها 114 طالبًا وطالبة من المرحلة المتوسطة، وفي اليوم الثالث، الاثنين 29 مايو 2023م نفذت تجربة أنماط انتقال الحرارة في الأرض مقارنة بالفضاء، شارك في تنفيذها 159 طالبًا وطالبة من المرحلة الثانوية.
يذكرأن بيئة الجاذبية الصغرى إحدى المبادرات التي يشارك فيها الطلاب والطالبات في مسابقات داخلية، تسهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم في البحوث العلمية بالتزامن مع رواد الفضاء السعوديين على محطة الفضاء الدولية، وذلك في ظل التطورات والتغيرات العالمية في مجال الفضاء، وسعيًا لتحقيق رؤية المملكة لتكون ضمن أفضل 10 دول في الفضاء بحلول 2030م.