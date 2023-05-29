"تعليم جازان" يختتم برنامج تجارب بيئة الجاذبية الصغرى لتنمية المهارات البحثية للطلاب

وشارك مدير عام التعليم بمنطقة جازان، الأستاذ ملهي بن حسن عقدي أبناءه الطلاب وبناته الطالبات تجاربهم العلمية، مشيدًا بما لمسه من فخرهم واعتزازهم بما حققته المملكة على مختلف الأصعدة، ومؤكدًا على أهمية هذا البرنامج في تنمية ملكات الطلبة البحثية، وزيادة شغفهم بالبحث العلمي والاكتشاف، الأمر الذي يسهم في إلهامهم لاستكمال تعليمهم في مجالات الفضاء وإتاحة الفرصة لهم للمشاركات الوطنية.