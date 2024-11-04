"بن عياف" ورئيس الوزراء المصري يزوران الجناح السعودي المشارك في المنتدى الحضري الدولي بالقاهرة

زار رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، والأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، رئيس الوفد السعودي المشارك في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر (WUF12) المنعقد في مدينة القاهرة، بجولة على الجناح السعودي بالمنتدى والذي تقوده وزارة البلديات والإسكان وبمشاركة أكثر من 30 جهة وطنية حكومية وخاصة.
ويمتد جناح المملكة على مساحة أكثر من 2000 م2، ويضم منطقة للاجتماعات وورش العمل والجلسات الحوارية، ومنصات للتوقيع ومنطقة لكبار الشخصيات وجناح وزارة البلديات والإسكان وأجنحة الجهات الوطنية المشاركة، كما يشهد الجناح تنظيم أكثر من 40 نشاطًا تفاعليًّا و150 ممثلًا للجهات السعودية.
ويسلط الجناح السعودي الضوء على جهود المملكة وإنجازاتها في تطوير المدن وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. كما يتضمن الجناح السعودي عرضًا لمشاريع تنموية مبتكرة وتجارب ناجحة من مدن المملكة، تمثل نموذجًا للتنمية الحضرية المستدامة.
وتأتي هذه المشاركة لإبراز دور المملكة الريادي في تحقيق المستهدفات العالمية للتنمية الحضرية المستدامة، ومشاركتها في صياغة المشهد الحضري الإقليمي والعالمي؛ وذلك من خلال استعراض تجاربها ومشاريعها ومبادراتها وابتكاراتها وحلولها الرائدة في تحويل المدن السعودية إلى مجتمعات حضرية شاملة ومرنة ومستدامة؛ بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.