"بن عياف" ورئيس الوزراء المصري يزوران الجناح السعودي المشارك في المنتدى الحضري الدولي بالقاهرة

زار رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، والأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، رئيس الوفد السعودي المشارك في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر (WUF12) المنعقد في مدينة القاهرة، بجولة على الجناح السعودي بالمنتدى والذي تقوده وزارة البلديات والإسكان وبمشاركة أكثر من 30 جهة وطنية حكومية وخاصة.