إنتاج كبير بالأرقام.. "مزارع العلا ومحاصيلها".. سلة غذائية للمناطق المجاورة

وأضاف أن الزراعة في محافظة العلا تتسم بالتنوع؛ نظرًا لما تتمتع به من مقومات، وهي المناخ المناسب والتربة الخصبة، ومن أبرز تلك المحاصيل: (التمور، والحمضيات، والمانجو، والعنب، والرمان، والتين، والشعير، والذرة بمختلف أنواعها، والبان العربي، والطماطم، والباذنجان، والباميا، والبصل، والفلفل، والخضروات الورقية، والبقوليات) وغيرها من الأنواع الأخرى.