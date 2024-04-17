مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة شاب مع الانزلاق الغضروفي بعملية منظار متقدمة

وقال د. خياط أن المريض ظل يعاني منذ نحو عامين من تبعات الانزلاق، التي غيرت من نمط حياته وحد من نطاق حركته، وخاض رحلة بحث طويلة وغير موفقة عن العلاج، حيث راجع عدة مستشفيات، بحثاً عن علاج يجنبه الخضوع لعملية جراحة، وحاول التخلص من تلك الأعراض بالعلاج التحفظي عبر برامج العلاج الطبيعي والأدوية والمسكنات إلا أنها لم تُجدِ، فراجع مستشفى الدكتور سليمان الحبيب وأجريت له عدة فحوصات أبرزها الرنين المغناطيسي الذي بينت نتائجه وجود انزلاق غضروفي بين الفقرتين الرابعة والخامسة القطنية، وبعد دراسة الحالة قام الفريق الطبي باخضاع المريض لعملية منظار متقدمة، تم الدخول فيها عبر فتحة لم تتجاوز نصف سنتميتر والوصول إلى موضع الانزلاق وإزالته بالكامل، في عملية استمرت لمدة "40" دقيقة، وتكللت ولله الحمد جهود الفريق الطبي في النهاية بالنجاح، وغادر المريض المستشفى بحالة صحية جيدة في اليوم التالي للعملية، وبعد يومين سمح له الفريق الطبي بالسفر إلى مدينة جدة مسقط رأسه، ولاحقاً تشافى تماماً وتخلص من كافة الأعراض التي عانى منها لعامين، واستعاد قدرته الكاملة على الحركة.