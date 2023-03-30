مركز التواصل في مجلس الضمان الصحي يسجل أكثر من 1.6 مليون عملية خلال 2022

كما أن الطلبات المُنَفّذة على قنوات مركز التواصل في مجلس الضمان الصحي، التي شملت -إلى جانب المكالمات المستلمة والصادرة وطلبات مركز التواصل- كلًّا من طلبات نظام خدمة العملاء CRM بواقع 147.792 طلبًا وتطبيقًا للهاتف الذكي الذي تلقى 17.159 طلبًا، والبريد الإلكتروني 42.487 طلبًا، إضافة إلى 40.359 طلبًا؛ تمت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.