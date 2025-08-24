جامعة حفر الباطن تكمل استعداداتها لانطلاقة العام الجامعي الجديد 1447هـ

أوضح المتحدث الرسمي لجامعة حفر الباطن الدكتور ناصر بن فهيد المجماج أن الجامعة أكملت استعداداتها في مختلف قطاعاتها لاستقبال الطلاب والطالبات مع بدء العام الجامعي الجديد 1447هـ.
وأكد أن الجامعة هيأت البيئة التعليمية المناسبة لانطلاقة العام الدراسي بتوجيه من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد بن باني الحربي، الذي يقود الجهود ويتابعها بالتنسيق مع وكلاء الجامعة.
وأضاف أن الجامعة سخّرت إمكاناتها وطاقاتها البشرية لاستقبال العام الدراسي من خلال العمل التكاملي بين جميع الإدارات، عبر مجموعة من الخدمات والتسهيلات المقدمة للطلبة على مستوى الجامعة وفروعها، بما في ذلك تهيئة المدينة الجامعية والكليات والقاعات الدراسية ومباني الخدمات والمرافق.
وأشار إلى تنظيم لقاءات تهيئة للطلبة المستجدين في جميع الكليات، وإعداد برامج إرشادية تهدف إلى تعريفهم بالأنظمة الجامعية والخطط الدراسية والخدمات المتاحة، بما يسهم في تهيئتهم نفسيًا وأكاديميًا للمرحلة الجامعية.
واختتم الدكتور المجماج بالتأكيد على أن هذه الاستعدادات تأتي في إطار حرص الجامعة على ضمان بداية منتظمة للفصل الدراسي الأول، وتعزيز جودة العملية التعليمية ومخرجاتها، بما يرسخ مكانة الجامعة الأكاديمية ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.