جامعة حفر الباطن تكمل استعداداتها لانطلاقة العام الجامعي الجديد 1447هـ

واختتم الدكتور المجماج بالتأكيد على أن هذه الاستعدادات تأتي في إطار حرص الجامعة على ضمان بداية منتظمة للفصل الدراسي الأول، وتعزيز جودة العملية التعليمية ومخرجاتها، بما يرسخ مكانة الجامعة الأكاديمية ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.