عقد الاجتماع التحضيري للاجتماع السادس للجنة وزراء التعليم بمجلس التعاون

عقد وكلاء وزارات التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر الاتصال المرئي، اليوم, اجتماعهم التحضيري للاجتماع السادس للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون، برئاسة وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية وعضو المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج رئيس الدورة الحالية الدكتور محمد المقبل، بمشاركة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون خليفة العبري، ومعالي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن العاصمي.