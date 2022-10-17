عقد الاجتماع التحضيري للاجتماع السادس للجنة وزراء التعليم بمجلس التعاون

عقد وكلاء وزارات التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر الاتصال المرئي، اليوم, اجتماعهم التحضيري للاجتماع السادس للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون، برئاسة وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية وعضو المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج رئيس الدورة الحالية الدكتور محمد المقبل، بمشاركة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون خليفة العبري، ومعالي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن العاصمي.
وناقش الاجتماع الموضوعات المحالة إلى لجنة وزراء التربية والتعليم بدول المجلس من المجلس الأعلى واللجان الوزارية العاملة بالأمانة العامة، إضافة إلى الأعمال الدورية الخاصة بمتابعة أعمال لجنتهم واللجان وفرق العمل التابعة لها.
واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات سيتم عرضها على الاجتماع القادم للجنة وزراء التربية والتعليم بدول المجلس، المقرر عقده بتاريخ 20 أكتوبر 2022م، عبر الاتصال المرئي.