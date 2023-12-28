مكة المكرمة.. لا تعليق للدراسة بمدارس العاصمة المقدسة رغم الأمطار الغزيرة

ولم يجد أولياء الأمور مبرراً من عدم تعليق الدراسة الحضورية في ظل أن بداية الحالة المطرية بحسب المركز الوطني للأرصاد في مكة والجموم وبحرة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساءً من نفس اليوم.