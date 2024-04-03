بالفيديو.. أمين عسير يحذر سكان شمال المنطقة من مخاطر فيضان 19 سدًا حاليًا

وقال "الجالي" خلال وقوفه أمس على سد "غالبة" الذي يقع على وادي ترج بتنومة، والذي تعرض لانهيار جزء من جسمه: ما أريد أن أوصله للناس شمال منطقة عسير أن أكثر السدود ممتلئة بطاقتها القصوى وتفيض الآن، والأودية التي فيها تجري بكامل طاقتها غير الأودية التي ليس عليها سدود.