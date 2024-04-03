بالفيديو.. أمين عسير يحذر سكان شمال المنطقة من مخاطر فيضان 19 سدًا حاليًا
دعا المهندس عبدالله الجالي أمين منطقة عسير السكان الذين يقطنون شمال المنطقة إلى توخي الحذر والحيطة ومتابعة نشرات وإرشادات الدفاع المدني فيما يتعلق بالحالة المطرية الجارية الآن، خصوصاً بالنسبة لمن هم في الأودية وعلى جوانبها، حيث إن هناك 19 سداً تفيض في هذه اللحظة وعشرات الأودية تسيل.
وقال "الجالي" خلال وقوفه أمس على سد "غالبة" الذي يقع على وادي ترج بتنومة، والذي تعرض لانهيار جزء من جسمه: ما أريد أن أوصله للناس شمال منطقة عسير أن أكثر السدود ممتلئة بطاقتها القصوى وتفيض الآن، والأودية التي فيها تجري بكامل طاقتها غير الأودية التي ليس عليها سدود.
وأضاف: خطر الأودية المقام عليها سدود وعلى سبيل المثال سد "غالبة" بوادي ترج بتنومة الذي نتواجد عليه الآن مملوء بطاقته القصوى 217 مترًا مكعبًا، وقامت الزراعة بفتح بوابات السدود كلها من أجل تخفيض مستوى المياه.
وأردف: هناك خطر على أجسام بعض السدود كسدي "غالبة" بتنومة و"يبه" بالمجاردة؛ لأنها محملة بكمية كبيرة من الأمطار، لذلك أنا أدعو جميع السكان في خاصة في الجزء الشمالي من المنطقة إلى توخي الحيطة والحذر ومتابعة إنذارات وإشعارات الدفاع المدني خصوصاً من هم في الأودية وعلى جوانبها.
وكان "الجالي" قد وقف مساء أمس على سد "غالبة" بتنومة، وتناول وجبة الإفطار على ضفافه.
وقال: هناك أكثر من 19 سداً تفيض الآن في عسير في الوقت الذي تسيل فيه عشرات الأودية؛ نتيجة شدة الحالة المطرية، والتي حسب تقارير الجهات المختصة ستزداد في الأسابيع القادمة.
وأوضح أن الفرق الميدانية تعمل على مدار الساعة، ويتم معالجة جميع البلاغات التي ترد فضلاً عن أن جميع الأجهزة الحكومية في حالة تأهب وجاهزية عالية.
ودعا الجميع إلى الابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه ومفيضات السدود، ومتابعة الإرشادات الصادرة من الدفاع المدني ونشرات الأرصاد.