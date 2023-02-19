"الأرصاد": سماءٌ غائمةً جزئياً على معظم أرجاء المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن السماء تكون غائمةً جزئياً على معظم مناطق المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، نجران؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مناطق: جازان، عسير، الباحة، كذلك إلى أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك.